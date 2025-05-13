Лидер Динамо может покинуть клуб уже летом

Футболист Динамо Владимир Бражко может летом сменить клубную прописку. Игрок вскоре покинет Динамо.

Уже длительное время различные европейские гранды пытаются подписать Владимира Бражко. Однако Динамо отказывалось продавать своего лидера.

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Бражко покинет Динамо

Летом ожидается уход лидера из киевской команды, пишет 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал "Идеальное Динамо".

Деталей сделки и, какой клуб претендует на Владимира Бражка, пока не разглашается.

Справка. В сезоне-2024/2025 Владимир Бражко сыграл 34 матча за Динамо, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что в январе 2025 года английский Вулверхэмптон провел переговоры с Динамо по трансферу игрока и предлагал за него солидную сумму. Однако клуб отказался, ведь считал, что Бражко должен помочь Динамо в чемпионате.