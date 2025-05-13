Вже тривалий час різні європейські гранди намагаються підписати Володимира Бражка. Однак Динамо відмовлялося продавати свого лідера.

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Бражко покине Динамо

Влітку очікується відхід лідера з київської команди, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал "Ідеальне Динамо".

Деталей угоди та, який клуб претендує на Володимира Бражка, наразі не розголошується.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Володимир Бражко зіграв 34 матчі за Динамо, у яких забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що у січні 2025 року англійський Вулвергемптон провів перемовини з Динамо щодо трансферу гравця і пропонував за нього солідну суму. Однак клуб відмовився, адже вважав, що Бражко має допомогти Динамо в чемпіонаті.