Уже длительное время различные европейские гранды пытаются подписать Владимира Бражко. Однако Динамо отказывалось продавать своего лидера.

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Бражко покинет Динамо

Летом ожидается уход лидера из киевской команды, пишет 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал "Идеальное Динамо".

Деталей сделки и, какой клуб претендует на Владимира Бражка, пока не разглашается.

Справка. В сезоне-2024/2025 Владимир Бражко сыграл 34 матча за Динамо, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что в январе 2025 года английский Вулверхэмптон провел переговоры с Динамо по трансферу игрока и предлагал за него солидную сумму. Однако клуб отказался, ведь считал, что Бражко должен помочь Динамо в чемпионате.