На одного холостяка в украинском футболе официально стало меньше. Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко засветил обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

23-летний футболист засветился с обручальным кольцом перед матчем сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026 против Исландии. Владимир Бражко выложил соответствующее фото на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал.

Бражко женился на Квитковой?

Полузащитник киевского Динамо публично продемонстрировал изменение своего семейного статуса. Интересно, что Бражко и его возлюбленная, известная блогер Даша Квиткова не выкладывали никакого контента и пока никак не комментировали своего тайного официального узаконивания своих отношений.



Бражко женился / Фото из инстаграма Владимира

Ранее Владимир был замечен с украшением, которое было похоже на обручальное кольцо, на пальце перед игрой киевского Динамо в УПЛ против харьковского Металлиста 1925. Тогда точно не было понятно, или именно обручальное кольцо было одето на правой руке опорного полузащитника киевлян. Теперь же все слухи и предположения развеялись.

Несколько дней назад Даша Квиткова рассказала у себя в инстаграме, как она познакомилась с футболистом Динамо.

"Очень много таких вопросов, я не игнорирую вас, если коротко, то я забежала в заведение, в котором Вова меня увидел и решил, что хочет видеть меня каждый день", – рассказала блогерша.

Что известно о любви Бражко и Квитковой?