Отказался сменить гражданство и сыграл в кино: каким был Кличко в молодости
Владимир Кличко – выдающийся украинский боксер, который был включен в Международный зал боксерской славы. В целом он удерживал титул чемпиона мира в течение 4382 дней.
Какое детство было у Владимира Кличко?
Кличко с детства много путешествовал и жил в разных странах, ведь отцовская служба в советской армии заставляла семью часто переезжать – от Кыргызстана до Чехословакии, а затем в Украину.
Бокс стал частью его жизни в 14 лет, когда он начал тренироваться в одном из клубов Киева.
Олимпийская золотая медаль Кличко
Когда вспоминаешь ранние годы Владимира, сразу приходит на ум его любительская карьера, которая расцвела ярко. Известным стал Олимпийские игры 1996 года в Атланте, где Кличко получил золотую медаль в супертяжелом весе. Этот успех не только украсил его биографию, но и открыл двери в профессиональный бокс, где его уже ждал мировой ринг. Переход в профи состоялся в том же году.
За эту победу он был награжден орденом "За мужество", пишет Верховная Рада Украины.
Кличко планировал ехать на Олимпиаду в США в категории до 91 килограмм, а его брат Виталий в супертяжелом весе получил лицензию. По данным BoxRec, Кличко-старший не полетел в Атланту – в его анализах нашли стероиды.
Врач, который работал с Виталием, объяснял, что их он принимал по совету немецкого медика для лечения травмы, пишет BoxingScene. Некоторые считают, что его намеренно "устранили", ведь он был главным фаворитом Атланты-1996.
Подписав контракт с немецкой промоутерской компанией, в 1998 году он получил вакантный титул интерконтинентального чемпиона мира WBC.
Тогда ему и его брату Виталию неоднократно предлагали получить немецкое гражданство, где они получили мировую известность, однако оба отказывались от этого предложения.
Когда Кличко завершил свою карьеру?
Последний значительный поединок Владимира Кличко состоялся в 2017 году на стадионе Уэмбли против Энтони Джошуа и стал настоящим событием: 90 тысяч зрителей стали свидетелями борьбы 41-летнего ветерана с молодым и амбициозным противником.
Хотя Кличко уступил нокаутом в 11-м раунде, это лишь подчеркнуло его величие и стойкость. В августе того же года он объявил о завершении карьеры, оставив за собой впечатляющий рекорд – 64 победы, из которых 53 нокаутом, и 5 поражений.
Он владел титулами WBA, IBF, WBO и The Ring в течение 2006 – 2015 годов.
Что писали о возвращении на ринг Кличко?
В прошлом году сообщали, что Доктор Стальной Молот может вернуться на ринг, имея реальные шансы побить рекорд Джорджа Формана и стать старейшим чемпионом мира в истории супертяжелого веса.
Личная жизнь Владимира Кличко
9 декабря 2014 года он впервые стал отцом – родилась его дочь Кайя-Евдокия от американской актрисы Хейден Панеттьери.
Гейден – известная голливудская актриса, которая получила известность благодаря ролям в сериалах "Герои", "Нэшвилл" и в фильме "Крик 4". Пара развелась, а личная жизнь актрисы сопровождалась сложностями, включая проблемы с алкоголем и наркотиками. Дочь Кая тщательно оберегается от внимания медиа.
Кличко дважды был женат: первая жена – киевская модель Александра Авизова (брак 1996 – 1998), вторая – Хейден Панеттьери. После развода с Авизовой он имел романтические отношения с несколькими известными женщинами:
- Магдалена Бржеска – немецкая гимнастка, которая поддерживала его после первого брака;
- Диана Ковальчук – украинская модель, которая строила карьеру в США;
- Ивон Каттерфельд – немецкая певица, актриса и телеведущая.
Владимир Кличко в кино
Украинский экс-чемпион мира по боксу не только покорял ринг, но и время от времени появлялся в кино: от эпизодических ролей в голливудских хитах – как в "Одиннадцать друзей Оушена" и немецких комедиях "Красотка"/"Красотка 2" – до участия в документальных фильмах о себе и брате Виталия.
Какое отношение имеет Кличко к Динамо?
Стало известно, что в 2024 году Владимир Кличко присоединился к Динамо Киев в роли амбассадора.
Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным амбассадором, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в еврокубках
– написало Динамо.
Откуда взялось прозвище Доктор Стальной Молот?
Его прозвище "Доктор Стальной Молот" происходит от сочетания докторской степени и невероятной силы его ударов.
Он получил научную степень кандидата наук в области спортивной науки в Киевском национальном университете физического воспитания и спорта Украины.
Его удары отличались точностью, особенно правый прямой, который неоднократно решал поединки нокаутом. Соперники отмечали, что каждый его удар был похож на удар молота.