Владимир Кличко планирует занять одну из важнейших руководящих должностей в мире бокса. Украинец поборется за звание главы World Boxing.

Владимир Кличко уже давно завершил карьеру боксера. В последнее время ходили слухи о его возможном возвращении на ринг, но теперь есть шанс увидеть украинца на руководящей должности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Inside The Games.

По теме Ужасная смерть Корри Сандерса: главного соперника в карьере Кличко убили на вечеринке в ресторане

Кличко идет в президенты?

СМИ пишут, что Кличко-младший планирует баллотироваться на пост президента World Boxing. Недавно Борис ван дер Уорст сложил полномочия главы организации, сообщал сайт World Boxing.

Голландец не собирается выдвигать свою кандидатуру на новые выборы. Ожидается, что будет трое претендентов на пост президента WB. Кроме Кличко, речь идет о Геннадии Головкине и Харисе Мариолисе.

Представитель Казахстана является действующим председателем НОК в своей стране. Также Головкин возглавляет Олимпийскую комиссию в World Boxing. Зато Мариолис является президентом боксерской федерации Греции.

Выборы должны пройти ориентировочно в середине ноября. Все кандидаты будут оценены независимой комиссией из экспертов, которые не имели связей с World Boxing. Полный список претендентов будет известен не раньше середины октября.

Читайте также "Была влюблена": звезда украинского шоубиза сделала откровенное признание о Кличко

Что известно о World Boxing