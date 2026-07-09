Промоутер откровенно прокомментировал возвращение Кличко в бокс

Глава компании Matchroom Эдди Гирн высказался по поводу потенциального поединка между Александром Усиком и Владимиром Кличко. Британский промоутер также прокомментировал возможное возвращение Кличко на профессиональный ринг.

По словам Гирна, такой бой вряд ли состоится, ведь боксеров связывают очень близкие дружеские отношения. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу Playbook Boxing.

Что Гирн сказал о возвращении Кличко?

В то же время Гирн подтвердил, что Кличко-младший неоднократно задумывался о возвращении в профессиональный ринг и даже имел конкретные варианты.

Кличко уже пять лет говорит о камбэке. Я был на встречах с Кличко, где он говорил о возвращении. А сейчас говорят о бое Кличко с Кабаелом,

– отметил промоутер.

Несмотря на разговоры о возвращении 50-летнего экс-чемпиона, Гирн скептически оценивает его шансы против лидеров современного супертяжелого дивизиона из-за длительного простоя.

Послушайте, Кличко был невероятным бойцом. Но сколько он уже не выходил на ринг? Лет 10? Поэтому я не думаю, что он сможет вернуться и победить этих ребят. Хотя, наверное, он скучает по боксу каждый день,

– добавил Эдди Гирн.

Почему тема возвращения Кличко на ринг вновь стала актуальной?

Главной мотивацией возможного возвращения боксера считают стремление превзойти достижения Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

После того как Усик отказался от одного из своих титулов WBC, пояс перешел к немецкому боксеру Агиту Кабаелу. Ранее Кличко объяснял, что не планировал возобновлять карьеру, поскольку не хотел выходить на ринг против своего соотечественника Усика. Теперь же, после освобождения титула, перед ним открылась реальная возможность вновь побороться за чемпионский пояс.

Дополнительный резонанс этим разговорам придал бывший менеджер Кличко Бернд Бенте, который заявил, что потенциальный бой между Кабаелом и Кличко в Германии мог бы стать масштабным и коммерчески успешным событием.

Новую волну обсуждений также вызвала совместная фотография Кличко с украинским промоутером Александром Красюком, которую последний опубликовал в соцсетях, сопроводив интригующим намеком.