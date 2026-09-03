Член Международного зала славы бокса Джеймс Тони считает, что может победить Кличко-младшего сразу в двух дисциплинах. Его слова приводит YouTube-канал ESNEWS.

Почему Тони считает, что победил бы Кличко

Журналисты посетили боксерский зал, где тренируется 58-летний ветеран Джеймс Тони. Во время короткой беседы он заверил, что даже сейчас стал бы чемпионом мира в боях на голых кулаках.

На вопрос интервьюера о результате вероятного поединка против Владимира Кличко выдающийся боксер ответил с уверенностью.

Устройте это. Я бы нокаутировал его так же, как сделал бы это и на боксерском ринге. Мне все равно, как угодно, как он захочет,

– сказал Тони.

Владимир Кличко, как и Джеймс Тони, в последний раз выходил на профессиональный ринг в 2017 году. Правда, разговоры о возвращении 50-летнего украинца до сих пор не утихают.

Например, промоутер Александр Красюк не исключает такого развития событий.

Почему до сих пор говорят о возвращении Кличко в бокс

Самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе был Джордж Форман, который в 1994 году сенсационно нокаутировал Майкла Мурера и завоевал титул в 45 лет. Чтобы побить рекорд, Кличко нужно победить одного из чемпионов.

Титулом WBA владеет россиянин Мурат Гассиев, поясом WBC – Агит Кабаел, WBO – Даниэль Дюбуа. Титул IBF в конце августа завоевал хорват Филип Хргович.

Бывший соперник Кличко, Мариуш Вах, назвал украинца слишком старым для этого.