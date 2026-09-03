Член Міжнародного залу боксерської слави Джеймс Тоні вважає, що може перемогти Кличка-молодшого одразу у двох дисциплінах. Його слова наводить ютуб-канал ESNEWS.

Чому Тоні вважає, що переміг би Кличка

Журналісти завітали до боксерського залу, де займається 58-річний ветеран Джеймс Тоні. Під час короткої розмови він запевнив, що хоч зараз став би чемпіоном світу у боях на голих кулаках.

На запитання інтерв’юера про результат вірогідного поєдинку проти Володимира Кличка видатний боксер відповів із впевненістю.

Влаштуйте це. Я б нокаутував його дупу так само, як зробив би це і в боксерському рингу. Мені байдуже, як завгодно, як він захоче,

– сказав Тоні.

Володимир Кличко, як і Джеймс Тоні, востаннє виходив на профіринг у 2017-му. Щоправда, розмови про повернення 50-річного українця досі не вщухають.

Наприклад, не відкидає такого розвитку подій промоутер Олександр Красюк.

Чому про повернення Кличка у бокс досі говорять

Найбільш віковим чемпіоном надважкої ваги був Джордж Форман, який у 1994-му сенсаційно нокаутував Майкла Мурера та завоював титул у 45 років. Для побиття рекорду Кличку потрібно здолати когось з чемпіонів.

Титулом WBA володіє росіянин Мурат Гассієв, поясом WBC – Агіт Кабаєл, WBO – Даніель Дюбуа. Титул IBF наприкінці серпня завоював хорвот Філіп Хргович.

Колишній суперник Кличка, Маріуш Вах, назвав українця старим для цього.