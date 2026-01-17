Усик готов помочь Кличко восстановить карьеру
- Александр Усик готов помочь Владимиру Кличко подготовиться к возвращению на ринг и с удовольствием посмотрел бы его реванш с Тайсоном Фьюри.
- Среди возможных соперников Кличко рассматриваются Даниэль Дюбуа, Фабио Уордли и Тайсон Фьюри, с последним он уже дрался ранее.
Уже длительное время ходят разговоры о возможном возвращении на ринг Владимира Кличко. Он может пойти на такой шаг для попытки воплотить свою давнюю мечту – стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.
Накануне в сети появилось видео, где "Доктор Стальной молот" проводит спарринг, что только усилило эти слухи. Своим мнением относительно такого развития событий поделился действующий король хевивейта Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.
Что сказал Усик о возвращении Кличко в бокс?
Он заявил, что готов помочь своему легендарному земляку подготовиться к возвращению на ринг. Усик даже назвал бой, который хотел бы увидеть с участием Кличко-младшего.
Если он позвонит, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз. Относительно видео со спаррингом. Я бы с огромным удовольствием посмотрел реванш Кличко против Фьюри. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя,
– сказал Усик.
Отметим, что накануне авторитетное издание talkSPORT поделилось инсайдом, что Владимир и Даниэль Дюбуа готовы выйти на ринг для проведения очного противостояния.
Также среди вероятных соперников "Доктора Стального молота" рассматриваются варианты с еще двумя британцами. Оппонентом украинца может стать чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли и Тайсон Фьюри.
Справка. С "Цыганским королем" Кличко-младший уже дрался во время профессиональной карьеры. Британец прервал победную серию Владимира, которая длилась 11 лет, завоевав чемпионские титулы WBA, WBO и IBF. Их поединок длился 12 раундов и завершился победой Фьюри единогласным решением судей.
Чем сейчас занимается Владимир Кличко?
Последний раз украинец выходил в ринг в апреле 2017 года, когда проиграл британцу Энтони Джошуа.
После завершения спортивной карьеры Владимир Кличко занимается бизнесом и демонстрирует активную гражданскую позицию.
Он поддерживает Украину на различных площадках в противостоянии военной агрессии России. В частности, участвует в благотворительных акциях и помогает украинской армии, отстаивает санкции против российских спортсменов.
В 2025 году рассматривался как один из кандидатов на должность президента боксерской организации World Boxing, однако отказался баллотироваться на главу организации, хотя и не исключил такой вариант в будущем.
Всего в течение карьеры провел 69 боев, в которых одержал 64 победы. Суммарно одолел 23 бойцов в поединках за титул чемпиона мира в хевивейте и владел хотя бы одним поясом 4382 дня – оба показателя являются лучшими в истории бокса.