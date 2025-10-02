Что известно о World Boxing

  • Организация WB была создана в 2023 году и занимается развитием любительского бокса. Она призвана заменить IBA (Международная ассоциация бокса).
  • Председателем IBA является скандальный путинист Умар Кремлев. По его инициативе в боксерские турниры попадали россияне, которые поддерживают войну в Украине. Более того, выступать они могли под своим флагом.
  • Поэтому многие ассоциации выступили за создание альтернативной организации. Сейчас членами World Boxing являются 118 стран.
  • Украина присоединилась к WB в сентябре этого года. На недавнем чемпионате мира по боксу, который организовывала World Boxing, украинцы продемонстрировали неудачные результаты.
  • Только Даниил Жасан сумел получить бронзовую награду. Тогда еще бывший боксер Андрей Котельник прокомментировал причины провала украинцев на ЧМ.