Владимир Кличко рассматривался как один из кандидатов на должность главы World Boxing. Сам же украинец решился прокомментировать эти слухи.

Владимир Кличко строит околобоксерскую карьеру после того, как повесил перчатки на гвоздь в 2017-м. Украинец выступает экспертом, посещает благотворительные мероприятия, а теперь ему еще и приписывают борьбу за важную должность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Inside The Games.

Возглавит ли Кличко World Boxing?

СМИ распространяли информацию о том, что Кличко-младший является претендентом на пост президента World Boxing. Однако сам Владимир опроверг эту информацию.

У себя на странице в инстаграм Кличко сообщил, что на данный момент он не является претендентом на эту должность. Впрочем интрига еще остается, ведь украинец добавил неоднозначный намек.

Обменялись информацией с World Boxing. Я не являюсь кандидатом на должность президента WB на данный момент. По крайней мере, пока что,

– написал Кличко.

Напомним, что президент World Boxing Борис ван дер Уорст сложил свои полномочия. Выборы нового главы организации должны пройти в ноябре этого года.

Главными претендентами на должность считаются бывший боксер из Казахстана Геннадий Головкин, а также президент боксерской федерации Греции Харис Мариолис. Именно с ними должен был бы конкурировать Владимир Кличко.