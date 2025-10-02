Володимир Кличко розглядався як один з кандидатів на посаду голови World Boxing. Сам же українець наважився прокоментувати ці чутки.
Володимир Кличко будує навколобоксерську кар'єру після того, як повісив рукавички на цвях у 2017-му. Українець виступає експертом, відвідує благодійні заходи, а тепер йому ще й приписують боротьбу за важливу посаду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Inside The Games.
Чи очолить Кличко World Boxing?
ЗМІ поширювали інформацію про те, що Кличко-молодший є претендентом на посаду президента World Boxing. Проте сам Володимир спростував цю інформацію.
У себе на сторінці в інстаграм Кличко повідомив, що на даний момент він не є претендентом на цю посаду. Втім інтрига ще залишається, адже українець додав неоднозначний натяк.
Обмінялись інформацією з World Boxing. Я не є кандидатом на посаду президента WB на цей момент. Принаймні, поки що,
– написав Кличко.
Нагадаємо, що президент World Boxing Боріс ван дер Ворст склав свої повноваження. Вибори нового голови організації мають пройти в листопаді цього року.
Головними претендентами на посаду вважаються колишній боксер з Казахстану Геннадій Головкін, а також президент боксерської федерації Греції Харіс Маріоліс. Саме з ними мав би конкурувати Володимир Кличко.
Що відомо про World Boxing
- Організація WB була створена у 2023 році та займається розвитком аматорського боксу. Вона покликана замінити IBA (Міжнародна асоціація боксу).
- Головою IBA є скандальний путініст Умар Кремльов. За його ініціативи у боксерські турніри потрапляли росіяни, які підтримують війну в Україні. Ба більше, виступати вони могли під своїм прапором.
- Через це чимало асоціацій виступили за створення альтернативної організації. Наразі членами World Boxing є 118 країн.
- Україна доєдналась до WB у вересні цього року. На нещодавньому чемпіонаті світу з боксу, який організовувала World Boxing, українці продемонстрували невдалі результати.
- Лише Данило Жасан зумів здобути бронзову нагороду. Тоді ще колишній боксер Андрій Котельник прокоментував причини провалу українців на ЧС.