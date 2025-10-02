Що відомо про World Boxing

  • Організація WB була створена у 2023 році та займається розвитком аматорського боксу. Вона покликана замінити IBA (Міжнародна асоціація боксу).
  • Головою IBA є скандальний путініст Умар Кремльов. За його ініціативи у боксерські турніри потрапляли росіяни, які підтримують війну в Україні. Ба більше, виступати вони могли під своїм прапором.
  • Через це чимало асоціацій виступили за створення альтернативної організації. Наразі членами World Boxing є 118 країн.
  • Україна доєдналась до WB у вересні цього року. На нещодавньому чемпіонаті світу з боксу, який організовувала World Boxing, українці продемонстрували невдалі результати.
  • Лише Данило Жасан зумів здобути бронзову нагороду. Тоді ще колишній боксер Андрій Котельник прокоментував причини провалу українців на ЧС.