26 января, 17:20
"Не променяю украинское гражданство": Владимиру Кличко припомнили слова 28-летней давности

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Владимир Кличко заявил, что не променяет украинское гражданство на другое, поскольку хочет оставаться украинцем на международной арене.
  • Он высказал мнение, что человека, который не на своей родине, всегда воспринимают как иностранца.

Несмотря на тесные связи с Германией, братья Кличко всегда выступали под украинским флагом и никогда не намеревались отказаться от своей Родины. Владимир Кличко озвучил эту позицию еще сразу после победы на Олимпиаде-1996.

В сети нашли видео 28-летней давности, где Кличко-младший объяснил, что для него означает сохранение гражданства Украины. Боксер назвал абсолютно рациональную причину, пишет телеграм "Бокс Украины".

Что сказал Кличко об украинском гражданстве?

Владимир Кличко после получения золотой медали в Атланте в 1996 году заверил, что будет и дальше прославлять на международной арене Украину, потому что не хочет, чтобы к нему относились с упреком.

Я украинское гражданство не променяю на какое-то другое, потому что если человек не на своей родине, он так или иначе является иностранцем. И к нему относятся по-другому. Ко мне относятся не как к иностранцу, ко мне относятся как к украинцу. Мой патриотизм украинца немцам нравится,
– сказал Кличко.

Владимир Кличко в 1996 году об украинском гражданстве – смотрите видео:

Как Кличко выступал на ринге за Украину?

  • По данным BoxRec, Владимир провел на ринге 69 боев: 64 победы (53 нокаутом), 5 поражений.

  • Кличко побил рекорд по количеству соперников, которых он побил в поединках за титул чемпиона мира – 23.

  • Завершил карьеру в 2017 году после двух поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

  • Сейчас активно говорят о возможности возвращения Владимира в ринг для того, чтобы побить рекорд Формана – стать самым возрастным чемпионом мира.