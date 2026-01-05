Я не мог встать со стула, – Кличко о скандальном бое, которым занималось ФБР

Владимир Кличко за свою карьеру провел немало поединков в профессиональном ринге. За это время у украинского боксера были как и победы, так и поражения.

Кличко-младший вспомнил бой против Леймона Брюстера. В частности, он высказался о слухах о возможном отравлении перед поединком с американским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Social.

Читайте также Я все еще буду драться, – Фьюри объявил о возобновлении боксерской карьеры

Что сказал Кличко о бое с Брюстером?

"Доктор Стальной Молот" отметил, что никогда не делал публичных заявлений по этому поводу, ведь он относится с уважением к сопернику. Кличко отметил, что Брюстер просто победил и стал чемпионом.

Он заявил, что разговоры об отравлении накануне поединка шли от других людей. Украинец в очередной раз подчеркнул, что не будет говорить об этом и сейчас.

Владимир Кличко заявил, что после первого раунда было тяжело подняться со стула, заходя в следующий раунд.

Хотя я был готов на 100 процентов, было странно, что за 3 минуты до первого раунда помню: я стоял в углу ринга, и у меня был такой наплыв энергии, что я никогда не подпрыгивал перед поединком. А здесь я просто не мог сдержаться. Я не мог сдержать, сколько энергии у меня было. Я начал подпригивать. Тремя минутами позже я не мог встать со стула, но оставлю так, как оно есть,

– сказал Кличко.

Напомним, что в итоге "Доктор Стальной Молот" сенсационно уступил Брюстеру в очном противостоянии в 2004 году. Однако уже через три года Кличко одолел американского боксера в реванше.

К слову. После боя против Леймона Брюстера расследование относительно возможного отравления Владимира Кличко проводило ФБР. В конце концов дело закрыли из-за недостатка доказательств.

Что известно о Владимире Кличко?