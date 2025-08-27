Конькобежец Владимир Семирунный покинул Россию в начале полномасштабного вторжения в Украину. Спортсмен решил строить карьеру в Польше.

Бывший россиянин Владимир Семирунный получил польское гражданство во вторник, 26 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SportoweFakty.

Читайте также Украина на Олимпийских играх: сколько золотых медалей выиграли за годы независимости

Как россиянин стал поляком?

Владимир Семирунный родился в российском Екатеринбурге. В возрасте 19 лет стал чемпионом России в беге на коньках на 10000 метров. После начала войны против Украины решил покинуть свою страну. Парень имел предложение из Казахстана, но в конце концов выбрал Польшу, куда переехал в сентябре 2023 года.

Во время пересечения границы Семирунный показал российскому пограничнику приглашение от польской ассоциации. Парню дали 12-месячную визу с условием, что он вернется через год. Однако Владимир решил больше не возвращаться в страну-террористку.

Семирунный начал выступать за сборную Польши. На чемпионате мира он получил две медали: "серебряную" на 10000 метров и "бронзу" на 5000 метров. Бывший россиянин завоевал лицензию, но для выступления на зимних Олимпийских играх 2026 в Милане нужно было получить польский паспорт.

Спортсмен подписал документ, в котором осудил агрессию России, и 26 августа 2025 года получил польское гражданство.

Ассоциация проделала замечательную работу, и я очень благодарен за это, потому что весь процесс занял менее двух лет! Теперь мне осталось только бороться за олимпийскую квалификацию, а затем за медаль. Какого цвета? Золотого, конечно; я всегда борюсь только за победу,

– цитирует Семирунного Польская ассоциация конькобежного спорта.

Отметим, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в статусе "нейтральных" спортсменов.

Ранее мы сообщали, что украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко претендует на должность в Международном олимпийском комитете.