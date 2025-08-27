Ковзаняр Володимир Семирунний покинув Росію на початку повномасштабного вторгнення в України. Спортсмен вирішив будувати кар'єру у Польщі.

Колишній росіянин Володимир Семирунний отримав польське громадянство у вівторок, 26 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SportoweFakty.

Як росіянин став поляком?

Володимир Семирунний народився в російському Єкатеринбурзі. У віці 19 років став чемпіоном Росії у бігу в ковзанах на 10000 метрів. Після початку війни проти України вирішив покинути свою країну. Хлопець мав пропозицію з Казахстану, але зрештою обрав Польщу, куди переїхав у вересні 2023 року.

Під час перетину кордону Семирунний показав російському прикордоннику запрошення від польської асоціації. Хлопцю дали 12-місячну візу з умовою, що він повернеться через рік. Однак Володимир вирішив більше не повертатися в країну-терористку.

Семирунний почав виступати за збірну Польщі. На чемпіонаті світу він здобув дві медалі: "срібну" на 10000 метрів та "бронзу" на 5000 метрів. Колишній росіянин виборов ліцензію, але для виступу на зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані потрібно було отримати польський паспорт.

Спортсмен підписав документ, в якому засудив агресію Росії, й 26 серпня 2025 року отримав польське громадянство.

Асоціація виконала чудову роботу, і я дуже вдячний за це, бо весь процес зайняв менш ніж два роки! Тепер мені залишилося лише боротися за олімпійську кваліфікацію, а потім за медаль. Якого кольору? Золотого, звісно; я завжди борюся лише за перемогу,

– цитує Семирунного Польська асоціація ковзанярського спорту.

Зазначимо, що Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив російських та білоруських спортсменів до кваліфікації на зимові Олімпійські ігри 2026 року у статусі "нейтральних" спортсменів.

