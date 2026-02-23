Зеленский после скандала с Гераскевичем рассматривает изменения в НОК Украины, – источник

Дисквалификация Владислава Гераскевича на Олимпийских играх-2026 не только подчеркнула глубину падения МОК. Она также продемонстрировала, что отечественные спортивные организации не могут отстоять интересы наших атлетов на международном уровне.

Реакция НОК Украини на действия пророссийского руководства мирового спорта была слабой и не помогла Гераскевичу доказать несправедливость своего отстранения. Такого мнения придерживаются и президент Владимир Зеленский, утверждает источник 24 Канала.

Смотрите также "Олимпийское движение продолжает двигаться на дно": Гераскевич о допуске России к Паралимпиаде-2026

Как Президент Украины оценил действия НОК на Олимпиаде?

Глава государства после событий на Олимпийских играх размышляет над тем, чтобы перезагрузить систему управления спортом в Украине и отношения с международными спортивными организациями.

По утверждению источника 24 Канала, глава государства убежден, что Национальный олимпийский комитет вел себя неэффективно не только в вопросе дисквалификации Владислава Гераскевича, но и в отношении других наших спортсменов. Такие действия НОК "не усилили Украину".

Что Зеленский говорил о Гераскевиче и МОК?

Сразу после того, как стало известно о позорном отстранении Гераскевича от соревнований в скелетоне на Олимпиаде-2026, Офис Президента обнародовал заявление Владимира Зеленского по этому поводу.

Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом. Это точно не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира,

– написал Президент.

Зеленский принял решение о награждении Владислава Гераскевича Орденом Свободы с формулировкой "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

Также глава государства согласовал санкционный список, в который вошли 10 российских деятелей спорта, которые используют международные соревнования для продвижения нарративов страны-агрессора.

Кто руководит украинским спортом?