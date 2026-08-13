Это произошло во время беседы президента с участниками соревнований "Воля к жизни", которые проходят в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Что делал президент на спортивном мероприятии

В рамках визита Владимир Зеленский попробовал свои силы в жиме штанги лежа, игре в настольный теннис и стрельбе из лука – традиционных для программы этого спортивного мероприятия видах спорта.

Пообщался со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад. "Спасибо за такую хорошую встречу. И благодарен всем, кто развивает это направление физической и психологической реабилитации, привлекает к ней ветеранское сообщество и создает условия, в которых наши защитники и защитницы могут возвращаться к активной жизни",

– говорится в сообщении.

Видео визита президента в Ивано-Франковск

Отметим, что соревнования "Воля к жизни" были учреждены Ивано-Франковской ОГА в 2024 году.

К участию в спортивном мероприятии организаторами приглашаются военнослужащие-ветераны и люди с инвалидностью, полученной в результате войны.

Насколько действующий президент Украины вовлечен в спорт

В 2023 году, общаясь с журналистами CNN, Зеленский рассказывал о том, что спорт в сочетании с классической музыкой помогает ему расслабиться.

В профессиональной деятельности он использует спорт как инструмент дипломатии. Например, в 2024 году Зеленский встретился с главой World Athletics Себастьяном Коу, который пообещал дополнительную поддержку украинским спортсменам.

В конце 2025 года Зеленский лишил государственных стипендий Сергея Бубку, Яну Клочкову и других спортивных предателей Украины.