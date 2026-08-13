Відбулось це у ході спілкування президента з учасниками змагань "Воля до життя", які відбуваються на Івано-Франківщині. Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.

Що робив президент на спортивному заході

У рамках візиту Володимир Зеленський спробував себе у жимі штанги лежачи, грі у настільний теніс та у стрільбі з лука – традиційних для програми цього спортивного заходу.

Поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад. Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя,

– йдеться у повідомлені.

Відео візиту президента до Івано-Франківська

Зазначимо, що змагання "Воля до життя" були засновані Івано-Франківською ОВА у 2024-му.

До участі у спортивній події організаторами запрошуються військовослужбовці ветерани та люди з інвалідністю у наслідок війни.

Наскільки чинний президент України залучений у спорт

У 2023-му спілкуючись з журналістами CNN Зеленський розповідав про те, що спорт у поєднанні з класичним роком допомагає йому розслабитися.

У професійній діяльності він використовує спорт як інструмент дипломатії. Наприклад, у 2024 році Зеленський зустрівся з головою World Athletics Себастьяном Коу, який пообіцяв додаткову підтримку українським спортсменам.

Наприкінці 2025 року Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку, Яну Клочкову та інших спортивних зрадників України.