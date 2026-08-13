Зеленский играл в теннис и стрелял из лука: президент посетил Ивано-Франковск
В четверг, 13 августа, глава государства Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковск. В Прикарпатье президент Украины продемонстрировал свои спортивные навыки.
Это произошло во время беседы президента с участниками соревнований "Воля к жизни", которые проходят в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.
Что делал президент на спортивном мероприятии
В рамках визита Владимир Зеленский попробовал свои силы в жиме штанги лежа, игре в настольный теннис и стрельбе из лука – традиционных для программы этого спортивного мероприятия видах спорта.
Пообщался со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад. "Спасибо за такую хорошую встречу. И благодарен всем, кто развивает это направление физической и психологической реабилитации, привлекает к ней ветеранское сообщество и создает условия, в которых наши защитники и защитницы могут возвращаться к активной жизни",
– говорится в сообщении.
Видео визита президента в Ивано-Франковск
Отметим, что соревнования "Воля к жизни" были учреждены Ивано-Франковской ОГА в 2024 году.
К участию в спортивном мероприятии организаторами приглашаются военнослужащие-ветераны и люди с инвалидностью, полученной в результате войны.
Насколько действующий президент Украины вовлечен в спорт
В 2023 году, общаясь с журналистами CNN, Зеленский рассказывал о том, что спорт в сочетании с классической музыкой помогает ему расслабиться.
В профессиональной деятельности он использует спорт как инструмент дипломатии. Например, в 2024 году Зеленский встретился с главой World Athletics Себастьяном Коу, который пообещал дополнительную поддержку украинским спортсменам.
В конце 2025 года Зеленский лишил государственных стипендий Сергея Бубку, Яну Клочкову и других спортивных предателей Украины.