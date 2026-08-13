Зеленский играл в теннис и стрелял из лука: президент посетил Ивано-Франковск

В четверг, 13 августа, глава государства Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковск. В Прикарпатье президент Украины продемонстрировал свои спортивные навыки.

Это произошло во время беседы президента с участниками соревнований "Воля к жизни", которые проходят в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Что делал президент на спортивном мероприятии

В рамках визита Владимир Зеленский попробовал свои силы в жиме штанги лежа, игре в настольный теннис и стрельбе из лука – традиционных для программы этого спортивного мероприятия видах спорта.

Пообщался со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад. "Спасибо за такую хорошую встречу. И благодарен всем, кто развивает это направление физической и психологической реабилитации, привлекает к ней ветеранское сообщество и создает условия, в которых наши защитники и защитницы могут возвращаться к активной жизни",

– говорится в сообщении.

Видео визита президента в Ивано-Франковск

Today in Ivano-Frankivsk, I met with participants in the “Will to Live” sports competition. Among them are warriors, veterans, and people with disabilities who did not give up and are recovering and regaining their strength through sports. They are competing in eight sports.



I… pic.twitter.com/ZH7gYEeCeL – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2026

Отметим, что соревнования "Воля к жизни" были учреждены Ивано-Франковской ОГА в 2024 году.

К участию в спортивном мероприятии организаторами приглашаются военнослужащие-ветераны и люди с инвалидностью, полученной в результате войны.

Насколько действующий президент Украины вовлечен в спорт

В 2023 году, общаясь с журналистами CNN, Зеленский рассказывал о том, что спорт в сочетании с классической музыкой помогает ему расслабиться.

В профессиональной деятельности он использует спорт как инструмент дипломатии. Например, в 2024 году Зеленский встретился с главой World Athletics Себастьяном Коу, который пообещал дополнительную поддержку украинским спортсменам.

В конце 2025 года Зеленский лишил государственных стипендий Сергея Бубку, Яну Клочкову и других спортивных предателей Украины.