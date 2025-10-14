Скандальный новичок Динамо перевел зарплату на ВСУ: ранее он репостил Соловьева и Меладзе
- Владислав Бленуце, перевел свою первую зарплату на нужды ВСУ.
- Румын пытается восстановить свою репутацию после пророссийских постов в соцсетях.
Нападающий Динамо Владислав Бленуце продолжает отмывать свою репутацию после зашкварных постов в интернете. В свое время игрок опубликовал немало видео с российскими пропагандистами.
В начале сентября киевское Динамо оформило скандальный трансфер. "Бело-синие" приобрели Владислава Бленуце, который опозорился пророссийскими постами в соцсетях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.
Кого поддерживает Бленуце?
Фанаты обнаружили в тик-токе Бленуце репосты российского пропагандиста Владимира Соловьева, а также другие ролики о любви к стране-агрессору. Сам Владислав попытался извиниться и заявил, что он поддерживает Украину.
В конце концов его партнер по Динамо Кристиан Биловар прокомментировал ситуацию с Бленуце. Он заверил, что румын не знал, кто такой Соловьев, но при этом поддержал спич пропагандиста о ЛГБТ-комьюнити.
Он сказал, что постил эти видео не потому, что поддерживает Россию, а потому, что там именно в этих видео были высказывания о ЛГБТ-комьюнити. Он с его женой против этого. И на видео высказывался против ЛГБТ. У нас в стране тоже есть люди, которые высказываются против. Я ни в коем случае не оправдываю его. Если ты едешь в такую страну, как минимум ты должен повидалять эти все видео,
– рассказал Биловар.
При этом Владислав публично поддержал ВСУ и осудил агрессию России. Кристиан сообщил, что румынский нападающий отдал свою первую зарплату в Динамо на нужды украинской армии.
Он поддерживает Украину, наших военных. Свою первую заработную плату он всю отправил на ВСУ. После этого всего как-то стало все нормально. Это действительно было его решение. Я к нему после этого подошел, спрашиваю: "Тебе сказали или ты сам решил так сделать?". Он говорит, что сам решил, ведь люди неправильно его поняли,
– говорит защитник Динамо.
Напомним, что Владислав пока не впечатляет в Динамо. Игрок был призван заменить Владислава Ваната, который отправился в Жирону. Однако в шести матчах за киевлян не отметился ни одним результативным действием.
Кризисная ситуация в Динамо
В летнее трансферное окно Динамо подписало четырех новичков, среди которых был и Владислав Бленуце. Нападающий Университати Крайова обошелся "бело-синим" в 2 миллиона евро согласно данным Transfermarkt.
У него в соцсетях нашли пророссийские видео с пропагандистом Соловьевым, а его жена репостила видео с Владимиром Путиным.
Болельщики Динамо не простили Бленуце, опубликовав угрожающее видео. Бленуце также получил порцию хейта от фанатов во время дебютного матча.
Динамо провалило старт в еврокубках, вылетев из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда Александра Шовковского попала в основную стадию Лиги конференций.
Там Динамо проиграло первый матч Кристал Пэлес. В чемпионате же киевляне имеют по 4 победы и ничьи в восьми встречах и занимают второе место в турнирной таблице УПЛ.