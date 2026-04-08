Отец и тренер украинского скелетониста Владислава Гераскевича Михаил сделал громкое заявление о том, кто требовал от Международного олимпийского комитета отстранить его сына от участия в Олимпиаде. Этот скандальный эпизод, как оказывается, произошел не по собственной инициативе руководства МОК.

Руководительница организации Кирсти Ковентри очевидно выполняла чужой заказ. И все доказательства указывают на то, что дисквалификация – дело рук россиян, пишет Главком.

Кто инициировал отстранение Гераскевича от соревнований на Олимпиаде?

Михаил Гераскевич вспомнил, как происходил разговор между Владиславом и президентом МОК в то утро, когда должны были начинаться спуски в соревнованиях по скелетону. Ковентри пришла лично сообщить Гераскевичу о дисквалификации.

Я присутствовал во время этого разговора. Я видел, что она боролась в себе с кем-то еще, скажем так. Когда Владислав достал шлем и сказал "Ну, какое же это нарушение и какая же это политика, если это память?", у нее сильно начали трястись руки и лицо. И, как сейчас уже я все это прокручиваю назад, то, это совершенно очевидно, что она была под огромным давлением,

– сообщил детали Михаил Гераскевич.

В команде украинца убеждены, что приказ не допускать его к участию в Играх был отдан россиянами. В то же время Гераскевич отмечает, что МОК мог проявить стойкость и независимость и сопротивляться давлению из Кремля, но не захотел этого делать.

Какие последствия имела дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде?