"Эти персонажи думают о должностях": Гераскевич ответил Борзову и Бубке на попытку защитить МОК

Скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал действия членов МОК от Украины, которые никоим образом не отстаивали права нашего спортсмена. Валерий Борзов даже пытался оправдать ужасную дисквалификацию украинского знаменосца.

Накануне Гераскевич получил из рук Президента Украины Владимира Зеленского Орден Свободы, после чего снова общался с международной прессой, публикуют Подробности в ютубе.

Что Гераскевич сказал о Бубке и Борзове?

Скелетониста попросили прокомментировать действия двух представителей Украины в Международном олимпийском комитете – Сергея Бубки и Валерия Борзова. Владислав выразил убеждение, что интересы украинской сборной и государства в целом их не интересуют.

К сожалению, их позиция в пользу МОКа. Почему эти персонажи, которые должны представлять Украину, больше беспокоятся о своих должностях в этом комитете,

– сказал Гераскевич.

Украинский атлет напомнил, что был тем, кто требовал отстранить Сергея Бубку от руководящих должностей в спорте, ведь считает его недостойным участия в МОК из-за отказа осудить российскую агрессию и ведения бизнеса с оккупантами, на котором бывший легкоатлет был уличен расследователями из Bihus.info.

Что сказал Борзов о дисквалификации Гераскевича?

В отличие от Бубки, Валерий Борзов по крайней мере озвучил свою позицию по ситуации с Гераскевичем на Олимпиаде-2026 в комментарии "Чемпиону". Первый министр спорта независимой Украины обвинил скелетониста в нежелании идти на компромисс.

МОК, безусловно, учитывает то, что существует 135 конфликтов, в которых ведутся военные действия на нашей планете. При таком положении дел МОК не может принимать какие-то выборочные решения, потому что это противоречит Олимпийской хартии,

– цинично сказал Борзов.

