Гераскевич отреагировал на смерть легендарного Луческу
- Мирча Луческу, бывший тренер Шахтера и Динамо, умер 7 апреля; футбольное сообщество выражает соболезнования.
- Владислав Гераскевич отметил вклад Луческу в украинский футбол и его позицию относительно войны, а клубы Шахтер и Динамо вспоминают его вклад в свою историю.
Во вторник, 7 апреля, ушел из жизни легендарный футбольный тренер Мирча Луческу, который в свое время возглавлял Шахтер и Динамо. Футбольное сообщество было потрясено этой новостью, а болельщики активно выражают свои соболезнования и вспоминают выдающиеся моменты его карьеры.
Скелетонист Владислав Гераскевич также не остался в стороне. Он оставил комментарий под собственным сообщением в инстаграм, отвечая на вопрос фаната.
Смотрите также Мировой футбол в слезах из-за Луческу: кто и как отреагировал на смерть Мистера
Что сказал Гераскевич о Луческу?
Он написал, что ему очень жаль, ведь Мирча сделал очень много для украинского футбола, и что отдельного уважения заслуживает его сильная и четкая позиция относительно войны, которую развязала Россия.
Владислав Гераскевич о Мирче Луческу / Фото скриншот инстаграм Гераскевича
Кто высказался относительно смерти Луческу?
- Украинские футбольные клубы, в частности Шахтер и Динамо, выразили скорбь и благодарность за вклад тренера в клубную историю и мировой футбол.
- Реакции поступают со всего мира: коллеги, клубы и функционеры отмечают его огромное влияние и называют одним из ключевых наставников современного футбола.
Шахтер поблагодарил Луческу, назвав его имя неотъемлемой частью клубной и мировой истории, и выразил соболезнования семье. Президент клуба Ринат Ахметов подчеркнул его личное влияние на команду и украинский футбол.
Динамо подчеркнуло, что имя Луческу навсегда вписано в историю клуба. Его опыт, харизма и преданность помогли команде восстановить стабильность и уверенность.