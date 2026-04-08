Гераскевич відреагував на смерть легендарного Луческу
- Мірча Луческу, колишній тренер Шахтаря та Динамо, помер 7 квітня; футбольна спільнота висловлює співчуття.
- Владислав Гераскевич відзначив вклад Луческу в український футбол та його позицію щодо війни, а клуби Шахтар і Динамо згадують його внесок у свою історію.
У вівторок, 7 квітня, пішов із життя легендарний футбольний тренер Мірча Луческу, який свого часу очолював Шахтар та Динамо. Футбольна спільнота була приголомшена цією новиною, а вболівальники активно висловлюють свої співчуття та згадують визначні моменти його кар'єри.
Скелетоніст Владислав Гераскевич також не залишився осторонь. Він залишив коментар під власним дописом в інстаграм, відповідаючи на запитання фаната.
Що сказав Гераскевич про Луческу?
Він написав, що йому дуже шкода, адже Мірча зробив дуже багато для українського футболу, і що окремої поваги заслуговує його сильна та чітка позиція щодо війни, яку розв'язала Росія.
Владислав Гераскевич про Мірчу Луческу / Фото скриншот інстаграм Гераскевича
Хто висловився стосовно смерті Луческу?
- Українські футбольні клуби, зокрема Шахтар і Динамо, висловили скорботу та вдячність за внесок тренера у клубну історію та світовий футбол.
- Реакцї надходять з усього світу: колеги, клуби та функціонери відзначають його величезний вплив і називають одним із ключових наставників сучасного футболу.
Шахтар подякував Луческу, назвавши його ім'я невід'ємною частиною клубної та світової історії, і висловив співчуття сім'ї. Президент клубу Рінат Ахметов підкреслив його особистий вплив на команду та український футбол.
Динамо наголосило, що ім'я Луческу назавжди вписане в історію клубу. Його досвід, харизма та відданість допомогли команді відновити стабільність і впевненість.