Гераскевич поделился своим мнением относительно тех боксеров, которые стали на сторону Бубки. Об этом украинский скелетонист рассказал в комментарии "Трибуне".

Что сказал Гераскевич о поддержке боксеров?

Гераскевич видел, как много людей писали о достижениях Бубки как спортсмена.

У него никогда не было претензий к нему в этой роли и назвал его легендарным атлетом.

В то же время он выразил критику в отношении Бубки как чиновника и человека, который занимает позицию, что вредит Украине.

Гераскевич добавил, что для него очевидно, что Бубка не должен носить звание Героя Украины, и выразил сожаление, что не все это осознают.

Кто из боксеров поддержал Бубку?

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик публично выразил поддержку Бубке, которого часть общества критикует и хочет лишить звания Героя Украины.

Василий Ломаченко решил не молчать относительно этой критики и на своей странице в фейсбук опубликовал фото Бубки с подписью: "С Уважением Легенда! Мир всем".

Бывшая боксерка Алина Шатерникова выразила поддержку Бубке в соцсети, охарактеризовав критику как "времена шариковых" и подчеркнув важность его спортивных достижений.

Что известно о споре Гераскевича и Бубки?