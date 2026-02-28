"Сидеть и радоваться жизни": Гераскевич рассказал, куда использует подаренные миллионы
- Владислав Гераскевич планирует передать подаренные 12 миллионов гривен на благотворительность для семей погибших атлетов, а не оставить их себе.
- Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов выделил 10 миллионов гривен, а "Монобанк" и "WhiteBIT" по 1 миллиону каждый для поддержки спортсмена.
Владислав Гераскевич заявил, что не хочет оставлять подаренные после дисквалификации на Олимпиаде 12 миллионов гривен себе. Скелетонист рассказал, как именно планирует их использовать.
После скандальной дисквалификации на зимних Играх-2026, связанной с намерением выступать в "шлеме памяти" погибших украинских спортсменов, бизнесмены и меценаты перечислили Гераскевичу около 12 миллионов гривен. В комментарии ютуб-каналу "Бомбардир" спортсмен рассказал, что передаст эти деньги на благотворительность и поможет семьям погибших атлетов.
Как использует деньги Гераскевич?
27-летний спортсмен подчеркнул, что не будет держать эти средства для себя.
Это очень приятно. Но, конечно, я не считаю, что имею моральное право принимать эти деньги на свои личные счета и просто сидеть и радоваться жизни. Сейчас не те времена. Поэтому мы будем принимать все эти деньги на счет нашего благотворительного фонда, который работает с 2022 года. Наша задача – это сборы помощи. Мы будем контактировать с семьями спортсменов, которые были изображены на шлеме. Будем узнавать, какие у них есть потребности. Денежные сугубо или, может, людям нужен генератор, если они живут в частном доме, – сказал Гераскевич.
Поддержка бизнесменов и реакция Гераскевича
Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов выделил спортсмену 10 миллионов гривен, еще по 1 миллиону предоставили "Монобанк" и "WhiteBIT".
Гераскевич подчеркнул, что эти средства должны приносить реальную помощь, а не стать поводом для обвинений в собственной выгоде.
Что известно о скелетонисте?
- Гераскевич трижды представлял страну на зимних Олимпиадах. Во время Олимпиады-2022 в Пекине он привлек внимание плакатом против войны за две недели до полномасштабного вторжения России.
- На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо Владислав был знаменосцем сборной Украины.
- Скелетониста не допустили к старту на зимних Олимпийских играх-2026 из-за "шлема памяти" – специально оформленный шлем с изображениями погибших украинских спортсменов и тренеров, которые стали жертвами российской агрессии.