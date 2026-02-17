Гераскевич вернулся в Украину и сделал заявление о россиянах и блэкаутах
- Скелетонист Владислав Гераскевич обвинил МОК в подыгрывании российской пропаганде, отметив, что российские спортсмены возвращаются на международные арены, пока их страна атакует Украину.
- Гераскевич подал петицию на рассмотрение Кабмина о санкциях против российских деятелей спорта и анонсировал запуск фонда помощи семьям убитых спортсменов.
Скелетонист Владислав Гераскевич после дисквалификации на Олимпиаде из-за "шлема памяти" вернулся в Киев, где из-за российских атак ощущается постоянный энергодефицит. На фоне обесточенного центра города спортсмен рассказал о возвращении россиян в спорт.
Гераскевич обвинил МОК в подыгрывании российской пропаганде и соучастии в преступлениях страны-агрессора в своей заметке в Threads.
Что сказал Гераскевич о блэкаутах и МОК?
Власислав обратился к подписчикам относительно ситуации со светом и того, как россиян пытаются вернуть в большой спорт, пока их страна продолжает уничтожать и убивать.
Сегодня я в Киеве, за моей спиной Софийский собор. К сожалению, из-за постоянных российских обстрелов нашей энергосистемы его совсем не видно. В то же время российские спортсмены свободно возвращаются на международные арены. Если МОК борется за равные права между спортсменами, то вот как выглядят их равные права,
– сказал Гераскевич на видео.
Как деятельность Гераскевича помогает очистить спорт от россиян?
- Накануне Офис Президента Украины сообщил о введении санкций против российских деятелей спорта, которые работают на войну.
- Санкционный список был сформирован на основе петиции, которую Владислав Гераскевич подал на рассмотрение Кабмина относительно россиян, которые нарушают принцип "нейтральности".
- Владислав анонсировал запуск фонда помощи семьям убитых россиянами спортсменов, 22 из которых были изображены на его шлеме.