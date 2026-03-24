Гераскевич отреагировал на удар по центру Львова
- Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал мир не игнорировать российские атаки на гражданское население после удара по Львову.
- Гераскевич критикует международные спортивные организации за возвращение российской символики, что способствует распространению российской пропаганды.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на российский удар по центру Львова. Олимпиец опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, призвав мир не игнорировать атаки.
Олимпиец отметил, что подобные обстрелы являются очередным доказательством того, что война продолжается, а гражданское население остается мишенью. На своей странице в Threads Гераскевич вспомнил за циничное возвращение России в мировой спорт.
Как отреагировал Гераскевич?
Спортсмен регулярно использует свои соцсети для привлечения внимания к войне в Украине и последствий российской агрессии.
В эти же времена международные спортивные организации возвращают российские флаги и другую национальную символику террористов на международные соревнования. Тем самым они предоставляют платформу для распространения российской пропаганды, которая в дальнейшем приводит к увеличению российских обстрелов и уменьшению мировой реакции на эти обстрелы. Российский спорт должен быть изолирован от цивилизованного мира,
– написал Гераскевич.
Что известно о скелетонисте?
- Гераскевич трижды представлял страну на зимних Олимпиадах. Во время Олимпиады-2022 в Пекине он привлек внимание плакатом против войны за две недели до полномасштабного вторжения России.
- На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо Владислав был знаменосцем сборной Украины.
- Скелетониста не допустили к старту на зимних Олимпийских играх-2026 из-за "шлема памяти" – специально оформленный шлем с изображениями погибших украинских спортсменов и тренеров, которые стали жертвами российской агрессии.