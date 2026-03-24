Гераскевич отреагировал на удар по центру Львова

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на российский удар по центру Львова. Олимпиец опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, призвав мир не игнорировать атаки.

Олимпиец отметил, что подобные обстрелы являются очередным доказательством того, что война продолжается, а гражданское население остается мишенью. На своей странице в Threads Гераскевич вспомнил за циничное возвращение России в мировой спорт.

Как отреагировал Гераскевич?

Спортсмен регулярно использует свои соцсети для привлечения внимания к войне в Украине и последствий российской агрессии.

В эти же времена международные спортивные организации возвращают российские флаги и другую национальную символику террористов на международные соревнования. Тем самым они предоставляют платформу для распространения российской пропаганды, которая в дальнейшем приводит к увеличению российских обстрелов и уменьшению мировой реакции на эти обстрелы. Российский спорт должен быть изолирован от цивилизованного мира,

– написал Гераскевич.

Что известно о скелетонисте?