Олімпієць наголосив, що подібні обстріли є черговим доказом того, що війна триває, а цивільне населення залишається мішенню. На своїй сторінці у Threads Гераскевич згадав за цинічне повернення Росії у світовий спорт.
Дивіться також "ТЦК не ловлять людей, тому що їм так дуже хочеться": Гераскевич відповів на критику мобілізації
Як відреагував Гераскевич?
Спортсмен регулярно використовує свої соцмережі для привернення уваги до війни в Україні та наслідків російської агресії.
В ці самі часи міжнародні спортивні організації повертають російські прапори та іншу національну символіку терористів на міжнародні змагання. Тим самим вони надають платформу для поширення російської пропаганди, яка в подальшому призводить до збільшення російських обстрілів та зменшення світової реакції на ці обстріли. Російський спорт має бути ізольований від цивілізованого світу,
– написав Гераскевич.
Що відомо про скелетоніста?
- Гераскевич тричі представляв країну на зимових Олімпіадах. Під час Олімпіади-2022 у Пекіні він привернув увагу плакатом проти війни за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії.
- На Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо Владислав був прапороносцем збірної України.
- Скелетоніста не допустили до старту на зимових Олімпійських іграх‑2026 через "шолом пам'яті" – спеціально оформлений шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів і тренерів, які стали жертвами російської агресії.