"Это ненормально": Гераскевич набросился на Джошуа после приезда боксера в Киев

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал визит Энтони Джошуа в Киев. Олимпиец припомнил боксеру совместные фото со спортсменами из окружения Рамзана Кадырова.

Джошуа впервые приехал в Украину по приглашению Александра Усика – бывшие соперники вместе прогулялись по столице. Владислав Гераскевич на своей странице в сети Х оставил пожелания к британскому супертяжеловесу и его команде.

Как отреагировал Гераскевич на визит Джошуа?

Участник Олимпийских игр раскритиковал боксера за предыдущие совместные фото со спортсменами из окружения Рамзана Кадырова, которые поддерживают войну.

Очень хочется надеяться, что во время поездки Джошуа в Украину ему объяснят: выкладывать публикации с бойцами из окружения Кадырова, которые внесены в государственные базы спортивных деятелей, поддерживающих войну, – это ненормально,

– написал Гераскевич.

Скелетонист добавил к посту скриншот фото Джошуа с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым, внесенным Минмолодьспорта в базу спортсменов, поддерживающих войну России против Украины.

По мнению Гераскевича, авторитет таких спортсменов помогает привлекать внимание мира к событиям в Украине и противодействовать российской пропаганде.

А вообще круто, что все больше звезд приезжают в Украину и знакомятся с нашими традициями,

– добавил Владислав.

Что известно о приезде Джошуа?

Энтони приехал в Украину вместе с Александром Усиком накануне. Они посетят боксерский вечер 21 марта, на котором дебютирует на профи-ринге украинец Александр Хижняк.

Усик провел небольшую экскурсию для Джошуа, на которой рассказывал о культуре Украины и знакомил его с нашими национальными блюдами.

Ожидается, что бывшие соперники появятся на турнире в Лесниках Киевской области в роли почетных гостей. Соревнования организуются под эгидой собственной промоутерской компании украинского боксера.

