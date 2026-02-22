Укр Рус
Sport News 24 Олимпийские игры "Невероятное лицемерие": Гераскевич уничтожил президента МОК Ковентри в соцсетях
22 февраля, 11:49
2

"Невероятное лицемерие": Гераскевич уничтожил президента МОК Ковентри в соцсетях

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал президента МОК Кирсти Ковентри за ее поведение после его дисквалификации с Олимпийских игр.
  • Он также осудил политику МОК по допуску нейтральных атлетов из России и Беларуси, критикуя украинских членов МОК за бездействие в защите интересов Украины.

Скелетонист Владислав Гераскевич после Олимпиады с двойным рвением разоблачает спортивных чиновников, которые занимают откровенно антиукраинскую и пророссийскую позицию. Спортсмен прокомментировал эпизод, который произошел на Играх в Италии с участием президента МОК Кирсти Ковентри.

Гераскевич имел с главой МОК личный разговор непосредственно перед решением об отстранении от соревнований. Тогда украинец говорил о взаимном уважении с Ковентри, но сейчас откровенно рассказал, что о ней думает, в сети X.

Смотрите также "Сыграл важную роль": Гераскевич обвинил Бубку в возвращении россиян

Что сказал Гераскевич о Ковентри?

Владислав выразил отвращение относительно того, как президент МОК вела себя на публику после того, как инициировала его дисквалификацию.

Трудно представить, насколько циничной и бездушной должна быть кто-то, чтобы дисквалифицировать человека с Олимпийских игр без всякой причины, а потом проливать крокодиловы слезы, надеясь на сочувствие. Такое лицемерие просто невероятное,
– написал Гераскевич.

Как еще Гераскевич критикует МОК?

  • Владислав публично выражал несогласие с политикой Международного олимпийского комитета еще задолго до своей дисквалификации: как пишет Reuters, он резко осудил политику допуска "нейтральных" атлетов из России и Беларуси, многие из которых оказались сторонниками войны.
  • Гераскевич назвал "персонажами, которые беспокоятся только о своих должностях" членов МОК от Украины Сергей Бубку и Валерия Борзова, которые не сделали ничего, чтобы в ситуации со "шлемом памяти" защитить интересы Украины и спортсмена.