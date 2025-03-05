В четверг, 6 марта, в Нидерландах начнется чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Впервые за 8 лет в мужском тройном прыжке будет представлена и Украина.

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Как схитрил Шепелев

Единственным представителем от Украины стал Владислав Шепелев. Он отобрался на турнир благодаря победе на чемпионате Украины, показав результат 16,43 м.

Чтобы "похайпувать" Шепелев за день до старта опубликовал в сторис новость, что он завершает карьеру и это его последний старт. Впоследствии он опроверг эту информацию, пишет 24 канал со ссылкой на Общественное Спорт.

Это был хайп. Мне нужно, чтобы публику заводить. И, как видите, в секторе есть зрители,

– рассказал тогда прыгун после соревнований,

– сказал Владислав.

Он также отметил, что отобраться на чемпионат Европы ему было непросто, ведь у него был лишний вес и за последнюю неделю сбросил 5 килограммов.

Отметим, что последний раз Украина участвовала в мужских тройных прыжках в 2017 году.