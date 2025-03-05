У четвер, 6 березня, у Нідерландах розпочнеться чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. Вперше за 8 років у чоловічому потрійному стрибку буде представлена і Україна.

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Як схитрив Шепелєв

Єдиним представником від України став Владислав Шепелєв. Він відібрався на турнір завдяки перемозі на чемпіонаті України, показавши результат 16,43 м.

Щоб "похайпувати" Шепелєв за день до старту опублікував у сторіс новину, що він завершує кар'єру і це його останній старт. Згодом він спростував цю інформацію, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Це був хайп. Мені потрібно, щоб публіку заводити. І, як бачите, у секторі є глядачі,

– розповів тоді стрибун після змагань,

– сказав Владислав.

Він також зазначив, що відібратися на чемпіонат Європи йому було непросто, адже в нього була зайва вага і за останній тиждень скинув 5 кілограмів.

Відзначимо, що останній раз Україна брала участь у чоловічих потрійних стрибках у 2017 році.