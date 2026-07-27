Украинский боксер сверхтяжелого веса (свыше 90,72 килограмма) одержал эффектную победу над шведским боксером Отто Валином. Впоследствии триумфатор вечера бокса в Нью-Йорке дал 24 Каналу эксклюзивный комментарий.

Что сказал Сиренко после боя

Для Владислава Сиренко поединок против Отто Валлина стал первым по контракту с Zuffa Boxing. Своим дебютом наш боец остался доволен.

"Впечатления от дебюта положительные, организация мероприятия на очень высоком уровне. По поводу самого поединка, на 100% воплотить задуманное удается крайне редко", - заявил спортсмен.

Мы с командой реализовали базовый план на бой, однако всегда остаются технические и тактические моменты, требующие усовершенствования. В ближайшие дни мы проведем детальный анализ ошибок,

– добавил Владислав Сиренко.

На неофициальной судейской записке телеэкспертов перед стартом решающего, 10-го раунда уверенно вел Владислав Сиренко. По словам боксера, он пытался об этом не думать.

"Я чувствовал, что контролирую дистанцию, навязываю свой темп и в общем веду поединок. Однако в тяжелом весе недопустимо расслабляться или думать о судейских записках к финальному гонгу. Моя концентрация была направлена исключительно на выполнение работы в ринге в каждом отдельном эпизоде", - отметил Сиренко.

Владислав Сиренко также признался, что перед стартом 10 раунда не думал о том, что Отто Валлин может раскрыться, что создаст момент для нокаута.

"Ни о таких вещах во время боя не думаешь. Должен был работать до последней секунды, поэтому и получился такой результат, – поделился мыслями боец.

Нокаут Отто Валлина от Владислава Сиренко: смотрите видео

Украинский тяжеловес поделился определенными планами на будущее. Он отметил, что готов выйти в ринг против любого, если это сражение поможет в продвижении карьеры.

"У меня нет конкретных пожеланий по фамилиям. Моя цель боксировать с топовыми оппонентами и двигаться к титулам. Подбором оппонентов занимается моя команда и менеджмент", – отметил Сиренко.

Я готов к любым вызовам, которые они сочтут целесообразными для развития моей карьеры,

– явил победитель боя в Нью-Йорке.

Спортсмен добавил несколько деталей по поводу того, чем будет заниматься в ближайшее время и когда болельщикам стоит ожидать его на ринге.

"Сейчас в планах небольшой отдых после интенсивного лагеря, возвращение в Мюнхен и возобновление привычного тренировочного процесса", – рассказал боксер.

Если не будет никаких осложнений или травм, я хотел бы снова выйти в ринг в конце осени или начале зимы текущего года,

– подытожил Сиренко.

Может ли Сиренко стать чемпионом Zuffa в сверхтяжелом весе

По итогу вечера Владислав получил денежный бонус за "Лучшее выступление вечера". Это сильно улучшает перспективы нашего земляка в промоушене Дэйны Вайта.

Сейчас у Zuffa Boxing происходит формирование дивизионов. По всей вероятности, после окончательно завершения этого процесса украинец сможет претендовать на пояс по версии новой организации.