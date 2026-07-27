Український боксер надважкої ваги (понад 90,72 кілограмів) здобув ефектну перемогу над шведським боксером Отто Валіном. Згодом тріумфатор вечору боксу у Нью-Йорку дав 24 Каналу ексклюзивний коментар.

Що сказав Сіренко після бою

Для Владислава Сіренка поєдинок проти Отто Валліна став першим по контракту із Zuffa Boxing. Своїм дебютом наш боєць залишився задоволений.

"Враження від дебюту позитивні, організація заходу на дуже високому рівні. Стосовно самого поєдинку, на 100% втілити задумане вдається вкрай рідко", – заявив спортсмен.

Ми з командою реалізували базовий план на бій, проте завжди залишаються технічні та тактичні моменти, які потребують вдосконалення. Найближчими днями ми проведемо детальний аналіз помилок,

– додав Владислав Сіренко.

На неофіційній суддівській записці телеекспертів перед стартом вирішального, 10-го раунду, впевнено вів Владислав Сіренко. За словами боксера, він намагався про це не думати.

"Я відчував, що контролюю дистанцію, нав'язую свій темп і загалом веду поєдинок. Однак у надважкій вазі неприпустимо розслаблятися або думати про суддівські записки до фінального гонгу. Моя концентрація була спрямована виключно на виконання роботи в рингу в кожному окремому епізоді", – зазначив Сіренко.

Владислав Сіренко також зізнався, що перед стартом 10 раунду не думав про те, що Отто Валлін може "розкритись", що створить момент для нокауту.

"Ні про такі речі під час бою не думаєш. Мав працювати до останньої секунди, тому і вийшов такий результат, – поділився думками боєць.

Нокаут Отто Валліна від Владислава Сіренка: дивіться відео

Український важковаговик поділився певними планами на майбутнє. Він зазначив, що готовий вийти у ринг проти будь-кого, якщо цей бій допоможе у просуванні кар’єри.

"У мене немає конкретних побажань щодо прізвищ. Моя мета боксувати з топовими опонентами та рухатися до титулів. Підбором опонентів займається моя команда та менеджмент", – зазначив Сіренко.

Я готовий до будь-яких викликів, які вони вважатимуть доцільними для розвитку моєї кар'єри,

– з'явив переможець бою у Нью-Йорку.

Спортсмен додав трохи деталей щодо того, чим займатиметься у найближчий час та коли уболівальникам варто очікувати його на рингу.

"Зараз у планах невеликий відпочинок після інтенсивного табору, повернення до Мюнхена та відновлення звичного тренувального процесу", – розповів боксер.

Якщо не буде жодних ускладнень чи травм, я хотів би знову вийти в ринг наприкінці осені або на початку зими поточного року,

– підсумував Сіренко.

Чи може Сіренко стати чемпіоном Zuffa у надважкій вазі

За підсумком вечора Владислав отримав грошовий бонус за "Найкращий виступ вечора". Це сильно покаращує перспективи нашого земляка у промоушені Дейни Вайта.

Наразі у Zuffa Boxing відбувається формування дивізіонів. Цілком ймовірно, що після остаточно завершення цього процесу українець зможе претендувати на пояс за версією нової органзації.