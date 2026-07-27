"Готов к любым вызовам": Сиренко – об эффектной победе над Валлином в Zuffa Boxing

В ночь на 27 июля в Нью-Йорке состоялся боксерский турнир Zuffa Boxing 9. Одним из главных героев вечера стал украинец Владислав Сиренко, поделившийся впечатлениями от выступления.

Украинский боксер сверхтяжелого веса (свыше 90,72 килограмма) одержал эффектную победу над шведским боксером Отто Валином. Впоследствии триумфатор вечера бокса в Нью-Йорке дал 24 Каналу эксклюзивный комментарий.

Что сказал Сиренко после боя

Для Владислава Сиренко поединок против Отто Валлина стал первым по контракту с Zuffa Boxing. Своим дебютом наш боец остался доволен.

"Впечатления от дебюта положительные, организация мероприятия на очень высоком уровне. По поводу самого поединка, на 100% воплотить задуманное удается крайне редко", - заявил спортсмен.

Мы с командой реализовали базовый план на бой, однако всегда остаются технические и тактические моменты, требующие усовершенствования. В ближайшие дни мы проведем детальный анализ ошибок,

– добавил Владислав Сиренко.

На неофициальной судейской записке телеэкспертов перед стартом решающего, 10-го раунда уверенно вел Владислав Сиренко. По словам боксера, он пытался об этом не думать.

"Я чувствовал, что контролирую дистанцию, навязываю свой темп и в общем веду поединок. Однако в тяжелом весе недопустимо расслабляться или думать о судейских записках к финальному гонгу. Моя концентрация была направлена исключительно на выполнение работы в ринге в каждом отдельном эпизоде", - отметил Сиренко.

Владислав Сиренко также признался, что перед стартом 10 раунда не думал о том, что Отто Валлин может раскрыться, что создаст момент для нокаута.

"Ни о таких вещах во время боя не думаешь. Должен был работать до последней секунды, поэтому и получился такой результат, – поделился мыслями боец.

Нокаут Отто Валлина от Владислава Сиренко: смотрите видео

VLADYSLAV SIRENKO OUT OF NOWHERE ‍



HE KO's WALLIN IN THE FINAL SECONDS ️ #ZuffaBoxing09 | https://t.co/59YzXQz8h5 pic.twitter.com/Kuli2vEbTJ – Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 27, 2026

Украинский тяжеловес поделился определенными планами на будущее. Он отметил, что готов выйти в ринг против любого, если это сражение поможет в продвижении карьеры.

"У меня нет конкретных пожеланий по фамилиям. Моя цель боксировать с топовыми оппонентами и двигаться к титулам. Подбором оппонентов занимается моя команда и менеджмент", – отметил Сиренко.

Я готов к любым вызовам, которые они сочтут целесообразными для развития моей карьеры,

– явил победитель боя в Нью-Йорке.

Спортсмен добавил несколько деталей по поводу того, чем будет заниматься в ближайшее время и когда болельщикам стоит ожидать его на ринге.

"Сейчас в планах небольшой отдых после интенсивного лагеря, возвращение в Мюнхен и возобновление привычного тренировочного процесса", – рассказал боксер.

Если не будет никаких осложнений или травм, я хотел бы снова выйти в ринг в конце осени или начале зимы текущего года,

– подытожил Сиренко.

Может ли Сиренко стать чемпионом Zuffa в сверхтяжелом весе

По итогу вечера Владислав получил денежный бонус за "Лучшее выступление вечера". Это сильно улучшает перспективы нашего земляка в промоушене Дэйны Вайта.

Сейчас у Zuffa Boxing происходит формирование дивизионов. По всей вероятности, после окончательно завершения этого процесса украинец сможет претендовать на пояс по версии новой организации.