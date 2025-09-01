Воссоединился с Цыганковым: Владислав Ванат – игрок Жироны
- Владислав Ванат подписал контракт с Жироной до лета 2030 года, став третьим игроком из Украины в каталонском клубе после Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова.
- Финансовые условия трансфера не разглашаются, но инсайдер Фабрицио Романо отметил, что Жирона активировала клаусулу форварда за 20 миллионов евро.
Испанская Жирона сообщила о подписании нападающего киевского Динамо Владислава Ваната. Официально на одного украинца в испанской Ла Лиге стало больше.
Владислав Ванат заключил контракт с Жироной до лета 2030 года. 23-летний нападающий не стал первым динамовцем в каталонском клубе, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Жироны.
Читайте также Была замужем за скандальным бизнесменом: как выглядит и чем занимается третья жена Шовковского
Что известно о трансфере Ваната в Жирону?
В испанском клубе не сообщили финансовых условий трансфера. Зато известный инсайдер Фабрицио Романо имеет информацию, что "бело-красные" согласились активировать клаусулу форварда, которая составляла 20 миллионов евро.
Владислав стал вторым динамовцем в заявке Жироны. С января 2023-го за испанский коллектив выступает Виктор Цыганков.
Презентация Ваната в Жироне: смотрите видео
Последний матч Владислава в киевском клубе пришелся на первый поединок плей-офф Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив (21 августа), в котором киевляне потерпели поражение 1:3. Во втором матче Ванат был вне заявки Динамо во избежание зарабатывания травмы у нападающего, хотя на самой игре футболист присутствовал.
Главное о карьере Владислава Ваната:
- Для Ваната получит первый зарубежный опыт в карьере. До этого Владислав поиграл только за разные возрастные команды Динамо и в аренде в одесском Черноморце (18 игр).
- За Динамо нападающий провел 119 матчей, в которых отметился 51 голом и 24 ассистами.
- Вместе с киевлянами Ванат завоевал два чемпионства Украины (2020/2021, 2024/2025) и один Кубок страны (2020/2021).
- В двух сезонах подряд (2023/2024, 2024/2025) становился лучшим бомбардиром УПЛ – 14 и 17 голов соответственно.
- В прошлом сезоне-2024/2025 стал еще и лучшим игроком розыгрыша УПЛ.