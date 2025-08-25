В течение всего лета ходило немало слухов относительно будущего Владислава Ваната. До конца трансферного окна он имеет все шансы все же сменить клубную прописку.

На лидера киевского Динамо называлось несколько претендентов. Сейчас есть высокая вероятность, что он продолжит свою карьеру в Испании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.es.

Читайте также Украинский форвард оформил хет-трик в чемпионате Германии

Куда может перейти Ванат?

Конкретный интерес к нападающему проявляет Жирона, которая намерена усилить линию атаки. Главный тренер каталонцев недоволен форвардами своей команды, поэтому попросил руководство найти нового игрока на эту позицию.

"Бело-красные" обратили свое внимание на 23-летнего украинца, которого Мичел считает идеальным вариантом. Они уже контактировали с Динамо и ожидается, что соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Испанский клуб готов предложить за переход около 10 миллионов евро плюс процент от следующей продажи. Динамо хочет получить большую сумму, но открыто к трансферу, ведь верит, что с будущей перепродажи может получить немало средств.

Отмечается, что сам Владислав Ванат дал согласие Жироне. Он заинтересован в переходе в клуб, где уже выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов

К слову. В нынешнем сезоне Владислав Ванат провел семь матчей в составе "бело-синих". В них он забил три гола и отдал два ассиста.

Напомним, что до конца трансферного окна Жирона может также продать одного украинца. Виктор Цыганков выразил желание сменить клубную прописку.

Что известно о Ванате?