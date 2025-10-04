Укр Рус
4 октября, 18:18
Смачно пробил в девятку: Ванат отметился вторым голом за Жирону

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Украинский форвард Владислав Ванат забил второй гол за Жирону в матче против Валенсии, открыв счет на 18-й минуте.
  • Ванат присоединился к Жироне 1 сентября 2025 года и уже забил два гола в пяти матчах Ла Лиги.

Украинский форвард Жироны Владислав Ванат забил прекрасный гол в ворота Валенсии. Нападающий продемонстрировал свою готовность перед матчами сборной Украины.

В субботу, 4 октября, состоялся матч восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором встречались Жирона и Валенсия. В стартовом составе "бело-красных" вышел украинец Владислав Ванат, пишет 24 Канал.

Как Ванат мастерски забил Валенсии?

Счет в матче Жирона – Валенсия был открыт на 18-й минуте и сделал это Владислав Ванат. Украинец подхватил мяч вблизи линии штрафной, обыграл соперника и красивым ударом снял паутину с девятки "летучих мышей". Красавец-гол форварда Жироны оказался очень эффектным.

Видео гола Ваната

В первом тайме болельщики больше не увидели забитых голов. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Жироны.

Как Ванат выступает за Жирону?

  • Напомним, что Владислав Ванат присоединился к Жироне 1 сентября 2025 года. Нападающий не проходил с командой подготовку к сезону.
  • В первом же матче за Жирону Ванат отметился дебютным голом. Нападающий забил Сельте (1:1) в поединке 4-го тура Ла Лиги.
  • По статистике Transfermarkt, на счету Ваната два гола в пяти матчах чемпионата Испании. Перед матчем с Валенсией Жирона шла на последнем 20-м месте Ла Лиги.