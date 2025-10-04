Укр Рус
4 жовтня, 18:18
Смачно пробив у дев'ятку: Ванат відзначився другим голом за Жирону

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Український форвард Владислав Ванат забив другий гол за Жирону у матчі проти Валенсії, відкривши рахунок на 18-й хвилині.
  • Ванат приєднався до Жирони 1 вересня 2025 року і вже забив два голи у п'яти матчах Ла Ліги.

Український форвард Жирони Владислав Ванат забив прекрасний гол у ворота Валенсії. Нападник продемонстрував свою готовність перед матчами збірної України.

У суботу, 4 жовтня, відбувся матч восьмого туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися Жирона та Валенсія. У стартовому складі "біло-червоних" вийшов українець Владислав Ванат, пише 24 Канал.

Як Ванат майстерно забив Валенсії?

Рахунок у матчі Жирона – Валенсія було відкрито на 18-й хвилині й зробив це Владислав Ванат. Українець підхопив м'яч поблизу лінії штрафного майданчика, обіграв суперника та красивим ударом зняв павутину з дев'ятки "кажанів". Красень-гол форварда Жирони виявився дуже ефектним.

Відео голу Ваната

У першому таймі вболівальники більше не побачили забитих голів. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Жирони.

Як Ванат виступає за Жирону?

  • Нагадаємо, що Владислав Ванат приєднався до Жирони 1 вересня 2025 року. Нападник не проходив з командою підготовку до сезону.
  • У першому ж матчі за Жирону Ванат відзначився дебютним голом. Нападник забив Сельті (1:1) у поєдинку 4-го туру Ла Ліги.
  • За статистикою Transfermarkt, на рахунку Ваната два голи у п'яти матчах чемпіонату Іспанії. Перед матчем з Валенсією Жирона йшла на останньому 20-му місці Ла Ліги.