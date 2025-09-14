Ванат забил гол в дебютном матче за Жирону в Ла Лиге: видео взятия ворот
- Владислав Ванат дебютировал за Жирону в матче против Сельты в 4-м туре Ла Лиги.
- Ванат забил свой первый гол за Жирону на 12-й минуте после паса Ивана Мартина.
Владислав Ванат недавно покинул киевское Динамо. Футболист сборной Украины перешел в испанскую Жирону.
В воскресенье, 14 сентября, в 15:00 начался матч между Жироной и Сельтой в 4-м туре Ла Лиги 2025/2026. Владислав Ванат дебютировал в составе испанского клуба в местном чемпионате, сообщает 24 канал.
Читайте также Судаков впервые сыграл за Бенфику: капитан "орлов" опорочил дебют украинца
Как Ванат забил первый гол за Жирону?
Жирона повела в счете уже на 12-й минуте матча против Сельты в Ла Лиге. Иван Мартин отдал роскошный пас на Владислава Ваната, который забегал в штрафную зону соперника из Виго.
Владислав Ванат принял мяч, а вторым касанием попал в ворота Сельты. Таким образом украинский форвард отметился первым голом в дебютном матче за Жирону в испанской Ла Лиге.
Дебютный гол Ваната за Жирону: смотрите видео
Что известно о трансфере Ваната?
Владислав Ванат присоединился к Жироне в конце летнего трансферного окна. Трансфер украинского футболиста обошелся католонцам в 17 миллионов евро.
Ванат подписал пятилетний контракт с Жироной. В новом клубе футболист сборной Украины будет выступать под 19-м номером.
Владислав Ванат признался, что Виктор Цыганков приглашал его в Жирону. Партнер по сборной Украины повлиял на переход уже экс-футболиста Динамо.