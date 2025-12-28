Подали в заявку на матч с Динамо: игрок сборной Украины вспомнил увольнение из рядов ВСУ

Вингер сборной Украины Владислав Велетень в начале полномасштабной войны находился в рядах ВСУ. Футболист возобновил карьеру после восьми месяцев службы.

В 2022 году Владислав Велетень одновременно находился на контракте в Колосе и рядах ВСУ. С началом чемпионата сезона 2022 – 2023 футболист вернулся в Ковалевку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Как Велетень уволился из ВСУ во время войны?

Велетень припомнил, что увольнение из армии затянулось, хотя футболиста уже внесли в заявку команды. Однажды ему нужно было вернуться в расположение воинской части сразу после игры с Динамо.

Увольнение со службы – это небыстрый процесс. Кто служил в подразделениях или полиции, знает, что такое обходной лист. Я вернулся, еще не уволился до конца, но меня сразу подали в заявку на матч с Динамо. Мы решили, что я должен быть с командой, поддержать ребят. Но мне позвонили и сказали, что я должен быть в Краматорске, чтобы оформить документы,

– рассказал Велетень.

Сразу из Краматорска футболист должен был приехать в Колос, ведь утром была запланирована тренировка. По дороге в Киев Владислав заснул за рулем.

Там целый день решал вопросы с командиром бригады относительно формы и документов. Вечером надо было возвращаться в Киев, потому что выходной я провел в дороге, а утром уже тренировки. Где-то в четыре утра, когда оставалось 200 километров до Киева, я заснул и машину немного выбросило на обочину. Я проснулся, понял, что надо остановиться. Поспал – и поехал дальше,

– вспомнил Велетень.

Отметим, что согласно данным сайта УАФ Владислава Велетень внесли в заявку Колоса на сезон 2022 – 2023 20 сентября. Первую игру против Черноморца (1:1), которая состоялась 24 сентября, он провел в запасе. Встреча с Динамо прошла 13 ноября (0:0). За этим поединком Велетень тоже наблюдал со скамейки запасных.

Справка. Сейчас Владислав Велетень находится на контракте в житомирском Полесье. В 2025 году вызывался в сборную Украины и сыграл один поединок в отборе на ЧМ-2026. Портал Transfermarkt оценивает вингера "волков" в 1 миллион евро.

Что известно о службе Велетня в ВСУ?