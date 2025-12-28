У 2022 році Владислав Велетень одночасно знаходився на контракті в Колосі та лавах ЗСУ. З початком чемпіонату сезону 2022 – 2023 футболіст повернувся в Ковалівку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.

Як Велетень звільнився із ЗСУ під час війни?

Велетень пригадав, що звільнення з армії затягнулося, хоча футболіста вже внесли до заявки команди. Одного разу йому потрібно було повернутися в розташування військової частини одразу після гри з Динамо.

Звільнення зі служби – це нешвидкий процес. Хто служив у підрозділах чи поліції, знає, що таке обхідний лист. Я повернувся, ще не звільнився до кінця, але мене одразу подали в заявку на матч з Динамо. Ми вирішили, що я маю бути з командою, підтримати хлопців. Але мені зателефонували й сказали, що я маю бути в Краматорську, щоб оформити документи,

– розповів Велетень.

Одразу з Краматорська футболіст повинен був приїхати в Колос, адже вранці було заплановане тренування. Дорогою в Київ Владислав заснув за кермом.

Там цілий день розв'язував питання з командиром бригади щодо форми та документів. Ввечері треба було повертатися в Київ, бо вихідний я провів у дорозі, а зранку вже тренування. Десь о четвертій ранку, коли залишалось 200 кілометрів до Києва, я заснув і машину трохи викинуло на узбіччя. Я прокинувся, зрозумів, що треба зупинитися. Поспав – і поїхав далі,

– пригадав Велетень.

Зазначимо, що згідно з даними сайту УАФ Владислава Велетня внесли до заявки Колоса на сезон 2022 – 2023 20 вересня. Першу гру проти Чорноморця (1:1), яка відбулася 24 вересня, він провів у запасі. Зустріч з Динамо пройшла 13 листопада (0:0). За цим поєдинком Велетень теж спостерігав з лави запасних.

Довідка. Наразі Владислав Велетень перебуває на контракті в житомирському Поліссі. У 2025 році викликався до збірної України та зіграв один поєдинок у відборі на ЧС-2026. Портал Transfermarkt оцінює вінгера "вовків" в 1 мільйон євро.

Що відомо про службу Велетня в ЗСУ?