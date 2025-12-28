У 2022 році Владислав Велетень одночасно знаходився на контракті в Колосі та лавах ЗСУ. З початком чемпіонату сезону 2022 – 2023 футболіст повернувся в Ковалівку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.
Як Велетень звільнився із ЗСУ під час війни?
Велетень пригадав, що звільнення з армії затягнулося, хоча футболіста вже внесли до заявки команди. Одного разу йому потрібно було повернутися в розташування військової частини одразу після гри з Динамо.
Звільнення зі служби – це нешвидкий процес. Хто служив у підрозділах чи поліції, знає, що таке обхідний лист. Я повернувся, ще не звільнився до кінця, але мене одразу подали в заявку на матч з Динамо. Ми вирішили, що я маю бути з командою, підтримати хлопців. Але мені зателефонували й сказали, що я маю бути в Краматорську, щоб оформити документи,
– розповів Велетень.
Одразу з Краматорська футболіст повинен був приїхати в Колос, адже вранці було заплановане тренування. Дорогою в Київ Владислав заснув за кермом.
Там цілий день розв'язував питання з командиром бригади щодо форми та документів. Ввечері треба було повертатися в Київ, бо вихідний я провів у дорозі, а зранку вже тренування. Десь о четвертій ранку, коли залишалось 200 кілометрів до Києва, я заснув і машину трохи викинуло на узбіччя. Я прокинувся, зрозумів, що треба зупинитися. Поспав – і поїхав далі,
– пригадав Велетень.
Зазначимо, що згідно з даними сайту УАФ Владислава Велетня внесли до заявки Колоса на сезон 2022 – 2023 20 вересня. Першу гру проти Чорноморця (1:1), яка відбулася 24 вересня, він провів у запасі. Зустріч з Динамо пройшла 13 листопада (0:0). За цим поєдинком Велетень теж спостерігав з лави запасних.
Довідка. Наразі Владислав Велетень перебуває на контракті в житомирському Поліссі. У 2025 році викликався до збірної України та зіграв один поєдинок у відборі на ЧС-2026. Портал Transfermarkt оцінює вінгера "вовків" в 1 мільйон євро.
Що відомо про службу Велетня в ЗСУ?
- На початку війни Владислав Велетень разом зі своїм одноклубником по Колосу Андрієм Богдановим приєднався до київської тероборони. Згодом, тоді ще 19-річний футболіст, став бійцем бойової бригади.
- Загалом служба Велетня у ЗСУ тривала вісім місяців, два з яких він провів на "нулі". На фронті футболіст потрапив під обстріл, коли прильот був в 10 метрах від нього.
- Після служби в армії Велетень став більше дисциплінованим та відповідальним, що допомогло йому у спортивній кар'єрі. Проте процес повернення у футбол дещо затягнувся. Свій перший матч за Колос він провів лише 12 березня 2023 року, коли вийшов на заміну в матчі з Рухом (1:0).