Встречался с главой МОК: появились новые детали позорной дисквалификации Гераскевича

Международный олимпийский комитет продолжает позорить свое имя. Всемирная организация попала в скандал с украинским спортсменом.

От решения МОК пострадал ведущий украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Украинца отстранили от участия на зимних Олимпийских играх-2026, сообщает Суспільне Спорт.

Почему забанили Гераскевича?

Причиной для такого решения стал "шлем памяти", в котором скелетонист проводил тренировки и планировал участвовать в заездах. На нем были изображены 24 спортсмена, которые погибли из-за войны России против Украины.

В организации выпустили заявление о дисквалификации. МОК отметил, что решение было принято после отказа Гераскевичем соблюдать Руководящие принципы МОК по самовыражению спортсменов.

Как МОК объясняет дисквалификацию?

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) констатировала, что шлем украинца не соответствовал правилам. Также в МОК отметили, что Гераскевич встречался с президентом организации Кирсти Ковентри.

Стороны пытались достичь консенсуса, но этого не произошло. МОК сообщил, что Гераскевичу было разрешено демонстрировать "шлем памяти" во время тренировок, а также после соревнований в микст-зоне.

Также организация разрешила украинцу выйти на старт в черной повязке. Комитет не считает месседж Гераскевича запрещенным, но, по их мнению, Владислав "выбрал неправильное для этого место".

Владислав должен был стартовать в четверг, 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени. Перед заездом парню отметили необходимость заменить шлем. Однако украинец принципиально отказался, за что и был дисквалифицирован.

