Гераскевич планирует судиться с МОК из-за дисквалификации на Олимпиаде

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич оказался в эпицентре скандала на зимних Олимпийских играх-2026. Скелетонист стал жертвой позорного решения МОК.

Украинец был отстранен от выступлений на Олимпийских играх за несколько минут до старта заезда. Причиной стал "шлем памяти", в котором на трассу вышел Гераскевич, сообщает Суспільне Спорт.

Что дальше будет делать Гераскевич?

На этом аксессуаре изображены фото 24-х украинских спортсменов, которых Россия убила во время войны в Украине. Международный олимпийский комитет запретил Гераскевичу соревноваться в этом шлеме, но украинец не прислушался к требованию.

Владислав же прокомментировал это позорное решение со стороны МОК. Он заявил, что планирует обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Что дальше? Это только-только произошло, трудно сказать. Наверняка, будем готовить иск в CAS и продолжать бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил. Будем разбираться в юридической части. Ссылка идет на олимпийскую Хартию,

– заявил скелетонист.

Справка. Спортивный арбитражный суд (CAS) – международная судебная организация, создана для решения путем арбитража споров в области спорта. Штаб-квартира расположена в Лозанне (Швейцария), а судебные заседания проходят в Нью-Йорке, Сиднее и Лозанне. Временные суды также создают в городе-хозяине Олимпийских игр.

Это намерение подтвердил и отец спортсмена Михаил Гераскевич, который является тренером своего сына. По его мнению, МОК задел честь Владислава и разрушил его мечты о медалях.

Мы настроены на иск в CAS. Была задета честь Влада, разрушена наша многолетняя работа. Речь идет не только о средствах налогоплательщиков, которые нам помогали в этой деятельности. Мы подходили в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Влад находился бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль,

– заявил Михаил.

Отметим, что президент МОК со слезами на глазах прокомментировала дисквалификацию Гераскевича на Олимпиаде. Она имела встречу с украинцем накануне первого заезда, но стороны так и не пришли к согласию.

