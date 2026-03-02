Укр Рус
2 марта, 14:06
Не может улететь из-за "Шахедов": Медведев застрял в Дубае из-за обстрелов Ирана

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Дмитрий Медведев и другие теннисисты застряли в Дубае из-за закрытия воздушного пространства.
  • Теннисисты не успели покинуть ОАЭ до начала обстрелов со стороны Ирана.

В последние дни обострилась ситуация на Ближнем востоке. Причиной этому стала специальная военная операция, которую США и Израиль решили провести против Ирана.

Втянутыми в конфликт оказались более 10-ти стран в том регионе. Среди пострадавших городов есть и популярный курорт Дубай в Объединенных арабских эмиратах. сообщает журналист Рим Абдуллейл.

Как россияне застряли в ОАЭ?

Немало гражданских пострадали от атак иранских ракет и беспилотников. Кроме того, в ОАЭ закрыли воздушный простре и остановили работу аэропортов.

Из-за этого ряд спортсменов застряли в Дубае. Как раз в конце февраля город принял престижный теннисный турнир категории ATP500 Dubai Duty Free Tennis Championship.

Несколько известных теннисистов не смогли покинуть ОАЭ до начала военных действий. Среди них оказались и двое россиян Дмитрий Медведев и Андрей Рублев.

Они не смогли вылететь в США, где должны принять участие в турнире в Индиан-Уэллс. Также в Дубае остались финн Гарри Хелиоваара, голландец Тейлор Грикспор, хорват Мате Павич и британец Генри Паттен.

Что известно о войне между Израилем и Ираном?

  • В субботу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп о начале военной спецоперации против Ирана. Целью страны является изменение режима в стране и лишение ее возможности производить ядерное оружие.
  • Армия Израиля также присоединилась к атаке на Иран. В ответ иранцы стали наносить ракетные удары по дружественным к США странам. Кроме Израиля, под атакой оказались Кувейт, Иордания, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.
  • Взрывы раздавались в Дубае и Абу-Даби, а в Бахрейне беспилотник попал в многоэтажку, сообщило Министерство внутренних дел страны. В свою очередь стало известно об убийстве верховного главы Ирана Али Хаменеи, которого вытащили из-под завалов его дворца.