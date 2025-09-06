Недавно в греческих Салониках состоялся саммит Economist Impact. На встрече присутствовал бизнесмен Эвангилос Маринакис, который владеет несколькими европейскими клубами.

Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Форест выдал позорное заявление. Греческий бизнесмен высказался относительно войны России с Украиной, сообщает 24 канал со ссылкой на Economist Impact.

Что сказал Маринакис об Украине?

Эвангилос Маринакис опозорился во время разговора с Борисом Джонсоном. Греческий бизнесмен заявил, что Украина могла бы удовлетворить Владимира Путина и отдать России часть своих территорий.

Президент и владелец Олимпиакоса и Ноттингем Фореста отметил, что это нужно для восстановления мира и завершения войны.

Если вы прекратите финансировать Зеленского, война должна закончиться. Я бы предпочел то, чтобы больше не убивали детей, и пусть Россия оставит за собой часть территории Украины. Это справедливый компромисс. Но давайте остановим войну,

– сказал Маринакис.

Напомним, что в Олимпиакосе играет Роман Яремчук. А в Ноттингем Форест недавно перешел Александр Зинченко.

Кто такой Маринакис?