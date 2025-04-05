На фронте погиб известный украинский альпинист Тарас Цушко

Полномасштабное российское вторжение продолжается более трех лет. Каждый день на фронте гибнут украинские воины, которые мужественно защищают родную страну до последнего вздоха.

Во время выполнения боевого задания погиб Тарас Цушко. Жизнь украинского альпиниста оборвалась 2 апреля 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Федерацию альпинизма и скалолазания Украины.

Читайте также На фронте погиб украинский каратист Денис Денисюк

Что известно о Тарасе Цушко

Тарас Цушко был мастером спорта и членом альпинистского клуба "Одесса" и национальной сборной. Его считали одним из сильнейших альпинистов Украины.

Цушко был многократным чемпионом Украины и СНГ в нескольких классах восхождения: скальное, техническое и зимнее. Он совершил одни из самых сложных первопрохождений, покорив пики Ак-су, Слесова, Одессы, Асана и Бодханы.

Тарас Цушко также инструктором альпинизма в горах Кавказа и Памиро-Алая, где проводились тренировочно-учебные сборы. С началом полномасштабного вторжения Тарас стал на защиту Украины.

Тарас был доброжелательным, отзывчивым и надежным другом для всех альпинистов Одессы. Он мечтал о возрождении одесского альпинизма высоких достижений после окончания войны. Искренние соболезнования семье погибшего,

– говорится в сообщении федерации.

Прощание с Тарасом Цушко состоится 6 апреля. Отпевание запланировано на 11:00 в церкви вблизи Крыжановского кладбища.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Цушко. Вечная слава Герою Украины!