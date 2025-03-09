Герой погиб 18 ноября 2024 года в Харьковской области в районе населенного пункта Липцы от попадания FVP-дрона. Официально смерть была подтверждена 8 марта 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на memorial.uaf.ua.

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Что известно об Алексее Шубине

Алексей Шубин является воспитанником днепропетровского футбола. На профессиональном уровне начинал в павлоградском Шахтере. В 1993 году поиграл в Беларуси, а через три года вернулся в Украину и присоединился к Торпедо из Запорожья.

Шубин также выступал в составе Металлурга из Никополя, черкасского Днепра, ахтырского Нефтяника и Электрометаллурга-НФЗ. В 2004 году Алексей перешел в черниговскую Десну.

Алексей Шубин служил в Национальной гвардии Украины, где был главным сержантом разведки. Герой был награжден "Золотым Крестом" и получил награду за оборону Харьковщины.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Алексея Шубина. Вечная слава Герою Украины!